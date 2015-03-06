Zeytindostu Derneği fotoğraf yarışması

Zeytin ve zeytinyağına dikkat çekerek kullanımını artırmayı amaçlayan Zeytindostu Derneği’nin, İzmir Fotoğraf Akademisi işbirliğiyle düzenlediği 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın başvuruları başladı.

Amatör ve profesyonel herkese açık olan yarışmanın son katılım tarihi 6 Mart 2015 olarak belirlendi. Konusu, “Zeytin, zeytinyağı ve zeytin ürünleri” olarak belirlenen yarışma amatör/profesyonel ayrımı yapılmaksızın herkesin katılımına açık olacak. Katılımcıların en fazla 5 fotoğraf gönderebilecekleri yarışmanın şartnamesine www.zeytindostu.org ve www.izfak.com adreslerinden ulaşmak mümkün.