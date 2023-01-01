Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi
Zorlu Center’ın en önemli fonksiyonlarından biri olan Performans Sanatları Merkezi
Zorlu Gayrimenkul’ün Zincirlikuyu’da 2,5 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği ve alışveriş merkezi, rezidanslar, ofisler ve Raffles İstanbul Zorlu Center Otel’i bünyesinde barındıran Zorlu Center’ın en önemli fonksiyonlarından biri olan Performans Sanatları Merkezi, bu sonbaharda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Operatörlüğünü Broadway’in 101 yıllık şirketi Nederlander Worldwide Entertainment’in üstlendiği ve toplamda 300 milyon dolara mal olan merkezle birlikte İstanbul, müzikallerin New York Broadway ve Londra West End’den sonraki yeni adresi olacak.