2014 Mercedes GLA kendini gösterdi

Mercedes GLA kendini gösterdi...

Eylül ayında yapılacak olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan Mercedes GLA kendini gösterdi. Alman otomobil firması, modellerinde alışık olduğumuz yapısının biraz dışına çıkarak, GLA'da daha kaslı bir gövde tasarlamış. Görünüm olarak güçlü bir yapıya sahip bu modelde, çift egzoz, tavan rayları ve bagaja monte spoyler ilk göze çarpan ayrıntılar. Çeşitli motor seçenekleri ile donatılmış GLA, dizel ve benzinli olarak piyasaya sürülecek. 4 MATİC ile donatılmış sürüm ise isteğe bağlı olarak müşterilerin beğenisine sunulacak. Mercedes'in GLA modelini önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sunması bekleniyor.