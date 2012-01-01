Audi A3’ün ilk sedan modeli

A3 Sedan’da kullanılan 1.6 litrelik TDI motor 105 hp güç ve 250 NM tork üretiyor.





A3 Sedan 2013 yılının son çeyreğinde Türkiye’de Doğuş Otomotiv distribitörlüğünde satışa sunulacak. 2012’de üçüncü nesli ile yine büyük bir başarı yakalayan A3, sürüş keyfi ve güvenliği yanında, elegan tasarımı, verimli motorları ve ileri teknoloji ürünü donanımlarıyla fark yarattı. A3’ün ilk sedan modeli A3 Sedan da bu yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. Klasik bir sedan ile coupé arasında kusursuz bir tasarıma sahip A3 Sedan’daki tornado çizgisi, tüm yan tasarım öğelerini öne çıkarıyor. A3 Sedan’da kullanılan 1.6 litrelik TDI motor 105 hp güç ve 250 NM tork üretiyor. 0’dan 100 km/sa hıza 10,9 saniyede ulaşan motor 195 km/sa maksimum hıza sahip. Ortalama yakıt tüketimi km başına 3.9 lt olan bu motor seçeneğinin CO2 emisyon değeri ise 102gram/km.