Audi Q1 2016’da üretime giriyor

Audi, yeni kompakt SUV modeli Q1’i, 2016 yılından itibaren üreteceğini açıkladı. Q Ailesi’nin en yeni üyesinin Almanya’daki Ingolstadt Fabrikası’nda üretileceğini söyleyen Audi Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Stadler, “Q1 büyüme stratejimizin çok önemli unsuru olacak” dedi.

Gelmekte olan yeni ürünün Kompakt SUV sınıfının en başarılı modellerinden biri olması hedefleniyor. Q1 ile Audi, hali hazırda sunduğu 49 model sayısını, 2020 yılına kadar 60’a çıkarmayı amaçlıyor. Audi Q Ailesi’nin Türkiye’de Q3, Q5 ve Q7 modelleri satışa sunuluyor.