Audi’den sanal spor otomobil!

Audi tasarımcıları ve mühendislerinin, başrolünü ünlü Hollywood yıldızları Harrison Ford ve Ben Kingsley’nin oynadığı Ender’s Game filmi için özel olarak tasarladığı Audi Fleet Shuttle Quattro, geleceğin spor otomobilinin nasıl olacağını gözler önüne seriyor.





Audi Fleet Shuttle quattro, tamamen sanal dünya için, dijital olarak geliştirildi. Konsept araçlardan farklı olarak, bir prototipin üretilmediği otomobil, uzun süre alan çalışmalar sonunda, Audi mühendislerinin ve tasarımcılarının geleceğe dair öngörüleriyle oluşturuldu.