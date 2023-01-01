Audi’nin sportif ikonu TT

Audi A5 Sportback ve Audi A7 Sportback ile otomotiv tasarımında iz bırakan Audi, Paris Motor Show’da efsane modellerinden biri olan TT’nin de Sportback konseptini sundu.

Audi TT Sportback konsepti 400hp gücü, 7 vitesli S tronic şanzımanı ve quatro dört çeker sistemiyle 3.9 saniyelik sıfırdan 100 km/s hıza çıkış süresiyle de oldukça etkileyici. Sportif bir iç mekana sahip olan yeni Audi A7 Sportback'in sürüş esnasında dört silindirli motorun ekstrem dinamikleri nefes kesici...