Avis’in, Türkiye’de 40. yılı

Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve lider araç kiralama şirketlerinden Otokoç Otomotiv’in, dünyanın öncü araç kiralama şirketi Avis & Budget Group ile

ortaklığının 40. yılı şerefine düzenlenen toplantı, Avis&Budget Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ron Nelson, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Avis Budget Group EMEA Bölgesi Başkanı Larry de Shon ve Avis&Budget Türkiye Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Avis, Budget ve Zipcar markalarıyla dünya genelinde 10.000 lokasyonda 500 bin araçlık filo yönetiyor. Şirket 2013 yılında 130 milyon kira günü ile 8 milyar dolar gelir elde etti.