BMW i8, efsanesi

Elektrikli otomobil kavramında kendinden emin ve cesur adımlarla ilerleyen BMW Group, resmen tanıttığı BMW i3 modelinin ardından, elektrikli spor otomobili BMW i8’i de Frankfurt’ta tanıttı!





BMW i8, dolu yakıt deposu ve tam olarak şarj edilmiş bataryasıyla 500 km’nin üzerinde menzile erişebilme özelliğiyle de daha yollara çıkmadan tüm dikkatleri üzerine çekti. Ön tekerlekleri besleyen elektrikli motoru ve arka tekerlekleri besleyen benzinli turbo motoru sayesinde toplam 362 HP güce ve 570 Nm’lik torkla yollarda yerini alacak BMW i8, elektronik olarak sınırlandırıldığı için maksimum 250 km/s’lik son hıza erişebilecek.



