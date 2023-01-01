Chevrolet Trax

SUV üretimi konusunda 78 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Chevrolet’nin EuroNCAP’den 5 yıldızlı yeni SUV modeli Trax, Chevrolet bayilerinde iki motor seçeneğiyle satılıyor.





115hp gücünde ve 155Nm tork üreten 1.6L benzinli motora sahip Trax LS’nin satış fiyatı 46.700 TL’den başlarken, Trax LT 1.6’nın fiyatı 50.550 TL olarak açıklandı. 140hp gücünde ve 200Nm tork üreten 1.4L benzinli turbo motora sahip Trax LT 1.4 4X4 ise 57.550 TL özel lansman fiyatıyla Chevrolet bayilerinde yerini aldı.