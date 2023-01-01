Citroën C4 Cactu

Citroën, günümüzün sorunlarına C4 CACTUS ile yani, kompakt hatchback’lere gerçek bir alternatif sunarak yanıt verdi.

C segmentinde Citroën C4 CACTUS; kullanışlılığı ve estetiği bir araya getiren benzersiz tasarımıyla ön plana çıktı. Şu yenilikler göze çarpıyor:

- 4 farklı rengi ile kişiselleştirilebilen hava kapsülleri Airbump.

- 7 inç dokunmatik kontrol ekranı.

- Kanepe tarzı geniş ön koltuk.

- Sürücü hava yastığı (Airbag in Roof) tavanda.

- Isı yalıtımlı panoramik açılır tavan.