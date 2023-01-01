Citroën C4 Cactu
Citroën, günümüzün sorunlarına C4 CACTUS ile yani, kompakt hatchback’lere gerçek bir alternatif sunarak yanıt verdi.
C segmentinde Citroën C4 CACTUS; kullanışlılığı ve estetiği bir araya getiren benzersiz tasarımıyla ön plana çıktı. Şu yenilikler göze çarpıyor:
- 4 farklı rengi ile kişiselleştirilebilen hava kapsülleri Airbump.
- 7 inç dokunmatik kontrol ekranı.
- Kanepe tarzı geniş ön koltuk.
- Sürücü hava yastığı (Airbag in Roof) tavanda.
- Isı yalıtımlı panoramik açılır tavan.