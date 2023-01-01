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Citroën C4 Cactu

Citroën, günümüzün sorunlarına C4 CACTUS ile yani, kompakt hatchback’lere gerçek bir alternatif sunarak yanıt verdi.

C segmentinde Citroën C4 CACTUS; kullanışlılığı ve estetiği bir araya getiren benzersiz tasarımıyla ön plana çıktı. Şu yenilikler göze çarpıyor:
-  4 farklı rengi ile kişiselleştirilebilen hava kapsülleri Airbump.
-  7 inç dokunmatik kontrol ekranı.
-  Kanepe tarzı geniş ön koltuk.
-  Sürücü hava yastığı (Airbag in Roof) tavanda.
-  Isı yalıtımlı panoramik açılır tavan.

 

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