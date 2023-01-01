CITROËN Grand C4 Picasso’ya yine ödül

İngiltere’nin en prestijli dergilerinden olan BBC Top Gear Dergisi, CITROËN’in ‘Créative Technologie’ imzasını en iyi yansıtan modellerinden biri olan ve 5.7 m2’lik rekor cam alanı ile loft daire ferahlığı yaşatırken, içinde 7 kişiye benzersiz rahatlıkta yolculuk deneyimi sunan Grand C4 Picasso modelini “En İyi Aile Otomobili” ödülüne layık gördü.

Yeni Citroën C4 Picasso; koltuk arkası led okuma lambaları, kişiye özel konfor sağlayan 3. koltuk sırasında yer alan havalandırma kanalları ve kişiselleştirilebilen 12 inçlik HD bilgi ekranı, 7 inçlik dokunmatik tablet ekran ile sınıfında ‘ilk’leri sunan bir model özelliği taşıyor. Beş ve yedi koltuklu modelleri bulunan CITROËN C4 Picasso ayrıca Avrupa EuroNCAP testinde beş yıldız alan güvenlik özelliklerine de sahip.