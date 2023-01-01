Dacia

Yeni Dacia Sandero Stepway





Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway yeni Dacia tasarım çizgisi ile birlikte göründü. Her iki yeni modelde de üstün teknolojik bir multimedya sistemi yer alıyor. Dacia Media NAV navigasyon ve multimedya sistemi, 7' (18cm) dokunmatik entegre ekrana sahip. Yeni Sandero Stepway ile birlikte, segmentinde referans olacak, sürüş keyfi ve yakıt tasarrufunu birarada sunan yeni bir motor seçeneği bulunuyor. o TCe 90bg: 898cc'lik bu küçük hacimli motor ile sürüş keyfi ve yakıt ekonomisi birleşiyor.

Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway ekonomi ve çevreci özellikleri ile dikkat çekiyor. (Dizel'de 99 g CO2 / km ve 3,8 l / 100 km ile benzinli'de (TCe 90 bg) 116 g CO2/km ve 5,0 l /100 km ile çok rekabetçi)

Ayrıca Dacia, Renault grubunun kalite konusundaki know-how'ından tam anlamıyla istifade ediyor. Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway 3 yıl veya 100.000km garanti bulunuyor.



