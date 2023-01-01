Dacia’dan yeni Logan

Yeni Dacia Logan MCV maksimum konforu temsil ediyor

Dacia, fiyatı küçük fakat kendi büyük bir station olan yeni Logan MCV’yi pazara sunuyor. Yeni Logan MCV sağlam bir karoserinin çağdaş stili ve çekici bir iç mekana sahip. Cömert ve işlevsel, iç hacmi geniş (beş yetişkinin rahatça oturabileceği beş koltuk) ve 573 litrelik bagaj hacmi dikkat çekiyor. Yeni Dacia Logan MCV maksimum konfor, güvenlik (yan hava yastıkları ve ESC) konforlu sürüş ve 2/3-1/3 ayrı/katlanabilen arka sıra gibi özellikler sunuyor. Gelişmiş yeni ekipmanlar arasında MediaNav multimedya sistemi, hız limitörü ile sürüş kontrolü, arka park sensörleri ve bir Eco Mode fonksiyonu yer alıyor. Yeni motorlar -dizel ve TCe 90 benzinli- sürüş keyfinin yanı sıra düşük yakıt tasarrufu ve CO2 salımı sağlıyor.