Ferrari’den F12berlinetta

TOFAŞ açıklamasına göre, Ferrari'nin V12 motoru, 35 ülkeden gelen uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan EOTY (Engine Of The Year) jürisi tarafından “Yılın En İyi Performans Motoru” seçildi.





Böylece V12 motoru, V8 motorundan görevi devralarak ve üç yıl üst üste Ferrari adına kazanılan ödül sayısını altıya çıkarttı. Tüm zamanların en hızlı ve en güçlü Ferrarisi F12berlinetta’nın “Uluslararası Yılın Motoru” yarışmasında rakiplerini geride bırakan V12 motoru, 740 HP güç ve 690 Nm’lik maksimum torkuyla sıra dışı performans verilerinin yanında düşük emisyon değerlerine imza atılmasına da yardımcı oluyor.