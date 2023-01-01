Fiesta Red ve Fiesta Black ile aşk ateşi yükseliyor!

Ford’un B segmentindeki başarılı modeli Fiesta’da, rekortmen motorlar ve özel renk seçeneklerine sahip Red ve Black Serisi satışa sunulurken #BeniSeviyorsan kampanyası ile aşkın ve eğlencenin sınırları zorlanıyor.

Kullanıcıların “Kiraz Mevsimi” dizisinin başrol oyuncularının yeraldığı örnek meydan okuma videolarını izleyerek, sevgililerine meydan okudukları ve eğlenceli bir görev verdikleri kampanya; tatil veya akşam yemeği gibi sürpriz hediyeler sunuyor. Ayrıntılı bilgiler BeniSeviyorsan.com’da yeralıyor. Araçlar, Ford’un 3 yıl üst üste “Uluslararası Yılın Motoru Ödülü”nü kazanan 1.0-Litre EcoBoost motorunun, 140 PS’lik güce sahip yeni nesli.