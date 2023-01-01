Ford Trucks, Ege Bölgesi’nde yeni 4S Plazaları ile güçleniyor

Ford Otosan’ın ağır ticari araç pazarında hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için “Ford Trucks” konsepti altında başlattığı bayi yapılanma atağı, Muğla’da açılan Helvacıoğlu Ford Trucks 4S Plaza ile devam ediyor.

Tesisin açılışında Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç; “Çekici ve kamyonlarımız yüzde 70’in üzerinde yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek katmadeğer sağlamaktadır. Bugün, inşaattan lojistiğe farklı segmentlerde tüm müşterilerimize hitap eden geniş, güçlü ve rekabetçi bir ürün gamına sahibiz” dedi. Ford Trucks bayi yatırımları, Ford Trucks çekici ve kamyon müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında vermek için 4S konseptiyle hizmete açılıyor. Helvacıoğlu Ford Trucks 4S açılışına, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Koç Holding ile Ford Otosan üst düzey yöneticileri katıldı.