Ford’dan cazip fırsatlar

Ford, yeni yıla yeni bir otomobille girmek isteyenler için düzenlediği kampanyasında tüm binek modellerinde ve hafif ticari araçlarda cazip fırsatlar sunuyor.

Elektronik Denge Programı ve Yokuş Kalkış Desteği’ni sınıfında standart olarak sunarak fark yaratan model Fiesta’nın 2015 modelleri, yeni nesil güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken yeni Focus, kayar arka kapıları ve güvenlik donanımlarıyla aile otomobili B-MAX, geniş ve kaliteli iç mekanı, 1.6 TDCI motor opsiyonuyla C-MAX, kompakt SUV segmentindeki Kuga, binek ruhsatlı Courier Journey, hafif ve orta ticari modellerde; Transit Custom ve Tourneo Custom, Transit Minibüs, Transit Kamyonet ve Transit Van, yeni Transit Connect, Tourneo Connect, Transit Courier ve Tourneo Courier modelleri bu cazip fırsatlarla sunuluyor.