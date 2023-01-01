Ford’un ‘Yeni Mustang’ı

Avrupa’da fastback ve convertible modelleriyle satışa sunulacak olan Ford’un Yeni Mustang’i, klasik Mustang’in kilit tasarım unsurları korunarak üretildi.

Ford’un ürün odaklı dönüşümünde kaydettiği ilerlemeyi gösteren bu yeni araçlar, yeni 2.3 litrelik EcoBoost ve 5.0 litrelik V8 motor seçenekleriyle sunuluyor. Ürün özellikleri arasında, direksiyon, motor, şanzıman ve elektronik denge kontrolünün tepkilerinin değiştirilebildiği ‘Seçilebilir Sürüş Modları’ ve SYNC 2 bulunuyor.