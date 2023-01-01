Gazelle Next Türkiye’den dünyaya ihraç edilecek

Mersa Otomotiv Distribütörlüğü’nde Türkiye’de de üretim yapan Rusya’nın ticari araç markası GAZ, en yeni modeli Gazelle Next’i Türkiye pazarına sundu.

İstanbul Park’ta Türkiye prömiyeri gerçekleştirilen Gazelle Next, çok avantajlı fiyatı, düşük işletme maliyeti, 3 yıl veya 150 bin kilometre garantisi, 20 bin kilometre bakım aralığı ve yakıt ekonomisiyle dikkat çekiyor. GAZ Group CEO’su Vadim Sorokin, parçalarının yüzde 30’unu Türkiye’den aldıklarını belirterek, “Next, sadece Türkiye’de değil, Türkiye’den tüm dünyaya satılacak” dedi. GAZ Group Satış ve Pazarlama Direktörü Oleg Markov, Yeni Next ailesine 375 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını kaydetti: “Rus pazarında kapsamlı olarak uyguladığımız Assistance hizmetini Türk pazarında da uygulamaya başlayacağız. Bu sistemle müşterilerimize araç çekiş desteği, servis desteği ve kaza gibi durumlarda hukuk desteği sağlayacağız.” Mersa Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gören, Rusya’nın en büyük ticari araç markası olan GAZ’ın farklı modellerinin üretimini Türkiye’de de gerçekleştirdiklerini belirtti. GAZ Ticari Araçlar Türkiye Genel Müdürü Cengiz Tiryakioğlu, Denizbank ile yapılan işbirliğiyle müşterilerine avantajlı ve çeşitli finans olanakları sunacaklarını söyledi.