Hyundai, İzmitli i20’nin seri üretimine başladı

Hyundai Assan, B-segmentindeki tüm dengeleri değiştirecek yeni modeli i20’nin seri üretimine başladı.

Almanya Rüsselsheim’daki Ar-Ge Merkezi’nde tasarlanan ve geliştirilen yeni i20, Avrupalı müşterilerin beklentilerine uygun olarak Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda üretiliyor. Artırılan kalitesi, geniş mekanı ve yepyeni teknolojik özellikleriyle dikkat çeken yeni i20, benzinli ve dizel motor seçeneğine sahip. Yılda toplam 200 bin adet yeni i10 ve yeni i20 üretilecek. Bu iki modelin dünyadaki tek üretim merkezi konumundaki fabrika, üretiminin yüzde 90’dan fazlasını 30’un üstündeki Avrupa ülkesine ihraç edecek.