Hyundai’den yeni i10

Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda Türkiye ve tüm Avrupa için Yeni i10 üretimini başlattı. İlk olarak sadece 1.0 litre hacmindeki benzinli motor ve manuel şanzımanla satışa sunulan Yeni i10, artık hem mevcut 1.0 litre hem de 1.2 litrelik benzinli motor seçeneğinde otomatik şanzımanla birlikte alınabilecek.

Sınıfının üzerinde konfor sağlayan bu yeni otomobil güvenlik donanımları açısından da maksimum koruma sağlıyor, standart ABS, ESP ve sürücü-yolcu hava yastıklarıyla satılıyor. Yeni nesil i10, Avrupalı müşteriler için geliştirilmesiyle birlikte markanın imajına da katkıda bulunan en gelişmiş örneklerden birisi olarak öne çıkıyor.