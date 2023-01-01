Hyundai’den yeni Santa Fe

7 kişilik oturma kapasitesiyle çok özgün bir konfor...





Hyundai’nin SUV modeli Santa Fe’nin beklenen üçüncü nesli Türkiye’de. Yeni Santa Fe, sadece Türkiye için geliştirilen 184 HP gücündeki 2.0 litre dizel motoru, zengin donanımı, üstün sürüş özellikleri, akıllı 4x4 çekiş sistemi, sayısız güvenlik ekipmanları ve 7 kişilik oturma kapasitesiyle çok özgün bir konfor sunuyor. 4690 mm uzunluğunda ve 1685 mm yüksekliğindeki Yeni Santa Fe’nin genişliği ise 1880 mm. Bu boyutlarıyla selefinden daha uzun, daha geniş ve daha yüksek olan Yeni Santa Fe, 2700 mm dingil mesafesine sahip. Bagaj hacmi 516 litre.