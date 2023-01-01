İki İsveçli İstanbul Autoshow’daydı

Beş kapılı premium C segmentinde yerini alacak olan Yeni Volvo V40, Türkiye’deki ilk gösterimini İstanbul Autoshow 2012'de yaptı.





Paris Otomobil Fuarı’na damgasını vurduktan sonra V40 Cross Country ve V40 R-Design da İstanbul Autoshow’da sergilendi. İsveçli markanın lokomotif modellerinden olmaya aday yeni Volvo V40’ın Türkiye prömiyeri İstanbul Autoshow 2012’de İsveç Milli Takımı’nın ve Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Johan Elmander’in katılımıyla gerçekleştirildi.