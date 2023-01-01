Infiniti, Q50 Eau Rouge konsepti

INFINITI, “Q50 Eau Rouge” konsept aracını Detroit’te, Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gün yüzüne çıkartıyor.

‘Q50 Eau Rouge’, adını Spa-Francorchamps’da bulunan Formula 1 pistindeki dünyaca ünlü bir virajdan alıyor. Olağanüstü bir kuvvet ve cesaret gerektiren bu viraj Formula 1 tarihinin en inanılmaz sürüş becerilerine tanıklık etti. Infiniti için, Q50 Eau Rouge konsepti otomobil teknolojisi ve safkan motor sporları vizyonunu bir araya getiriyor.

Infiniti Q50 Eau Rouge’nin ön plana çıkan özellikleri arasında derin ve ayrıntılı karbon fiber ön ayırıcı, arka difüzör ve yan eşik etekleri; karbon fiber tavan ve kapı aynası kaplamaları; 21 inçlik hafif dövme alaşımlı jantlar ve geniş bir entegre arka spoylerin altında çift çıkışlı, sportif egzoz sistemi bulunuyor.