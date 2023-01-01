Infiniti’nin kompakt lüks modeli: Q30 Concept

Infiniti, premium kompakt segmentinde radikal bir değişikliğe imza atıyor..





Kompakt premium segmentine hareket getirecek yeni Infiniti modelinin öncüsü niteliğindeki Q30 Concept, 10 Eylül’de ortaya çıkıyor. Q30 Concept, tasarımı ve taşıdığı özellikleri ile yeni nesil premium müşteri kitlesine hitap edecek ilk Infiniti olma özelliğini taşıyor. Infiniti, premium kompakt segmentinde radikal bir değişikliğe imza atıyor. Q30 Concept modelinin maceracı tasarımı ve zarif atletizmi, günümüzde pazarda ağırlıkla bulunan tasarımlara yönelik olarak daha fazla beklentiye de esin kaynağı oluyor.