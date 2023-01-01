OTO YAŞAM Haberleri Tümü

INFINITI’nin yeni 2+2 Sport Coupé’si Q60 Concept

INFINITI’nin Q60 Coupé Concept modeli görücüye çıktı.

Infiniti’nin “Premium Sport Coupé” olarak betimlediği, 2+2 oturma düzenine sahip yeni konsepti; Q80 Inspiration ve Q50 Eau Rouge konseptlerinden izler taşıyor. Keskin hatları ve el yapımı şık kabin detaylarıyla dikkatleri üzerine çekecek konsept model; alçak ve geniş yapısıyla çarpıcı bir görünüm sergilerken; performans ve gücü biraraya getiriyor. Infiniti’nin son modellerinden ve Formula 1 teknolojisinden izler taşıyan Q60 Concept; jet türbinlerinin kanatlarından ilham alan siyah jant kolları ve tekerleklerin kenarına doğru uzanan mat krom gerdirmeleri ile çarpıcı bir görselliğe sahip.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü