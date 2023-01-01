INFINITI’nin yeni 2+2 Sport Coupé’si Q60 Concept

INFINITI’nin Q60 Coupé Concept modeli görücüye çıktı.

Infiniti’nin “Premium Sport Coupé” olarak betimlediği, 2+2 oturma düzenine sahip yeni konsepti; Q80 Inspiration ve Q50 Eau Rouge konseptlerinden izler taşıyor. Keskin hatları ve el yapımı şık kabin detaylarıyla dikkatleri üzerine çekecek konsept model; alçak ve geniş yapısıyla çarpıcı bir görünüm sergilerken; performans ve gücü biraraya getiriyor. Infiniti’nin son modellerinden ve Formula 1 teknolojisinden izler taşıyan Q60 Concept; jet türbinlerinin kanatlarından ilham alan siyah jant kolları ve tekerleklerin kenarına doğru uzanan mat krom gerdirmeleri ile çarpıcı bir görselliğe sahip.