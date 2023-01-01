İzmitli Hyundai i10 gözüktü

Konfor ve güvenlik bakımından üst segment araçlardan bile daha zengin...





Toplam 1.2 milyar TL’lik yatırımla Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda üretilip tüm Avrupa’ya sadece Türkiye’den ihraç edilecek olan yeni Hyundai i10’un ilk fotoğrafları gün ışığına çıktı. Avrupalı müşteriler için Avrupa’da geliştirilen yeni i10, kalabalık şehirlerin sempatik ve pratik yeni üyesi olarak “Made In Turkey” armasıyla Eylül ayından itibaren üretilip Avrupa yollarında gururla dolaşmaya başlayacak. Konfor ve güvenlik bakımından üst segment araçlardan bile daha zengin donanıma sahip olacak yeni i10, dinamik dış tasarımı ve kalitesi artırılmış iç mekanıyla dikkat çekiyor. Yüksek donanım seviyesiyle üretilen araç, sessiz kabini, artırılmış malzeme kalitesi ve estetik kokpit dizaynıyla ön plana çıkıyor.