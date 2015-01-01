İzmitli Hyundai i20’ye IF Design 2015 Yılın Tasarımı Ödülü

İzmit’te üretilerek tüm Avrupa’ya sadece Türkiye’den ihraç edilen Hyundai i20, dünyaca ünlü IF Design 2015 Ödülleri, ürün kategorisinde Yılın En İyi Otomobil Tasarımı’nı kazandı.

Hyundai Motor Grubu, Baş Tasarımcısı ve aynı zamanda Bölüm Başkanı Peter Schreyer, “Hyundai, etkileyici Genesis modellerinden sonra şimdi de Yeni Nesil i20 ile bir kez daha uluslararası IF Tasarım Ödülleri'nden birincilik elde etti” dedi. Araç, sportif, modern ve çekici görüntüsü, sade ve zarif hatlarıyla Hyundai’nin Akıcı Tasarım Felsefesi’nin (Fluidic Sculpture 2.0) son örneği.