Jaguar'ın coupe modeli F-Type, Altın Direksiyon Ödülü kazandı

Almanya'da 38 yıldır düzenlenen, dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden Altın Direksiyon Ödülü’nü (Golden Steering Award), Jaguar bu yıl coupe modeli F-Type ile kazandı.





Otomobil tutkunları için adeta bir sembol olan İngiliz klasiği Jaguar F-Type, göz alıcı tasarımı, 8 ileri vitesi, 3.0 litre v6 turbo motoruyla 340 beygir gücünde ve 450 Nm tork'a sahip. 5.1 saniyede 0-100 km/s'ye ulaşan otomobilin maksimum hızı ise 258 km/s. Yola yakın düşük oturma pozisyonu, özel direksiyon sistemi ile sürücü odaklı bir iç dizayn sunan F-Type, sürücülerin hızı hissedebilmeleri için tüm duyulara hitap ediyor. Öyle ki F-Type’ın tavanı, otomobil 50 km/s hareket halindeyken bile 12 saniyede kapanıyor.