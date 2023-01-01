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KIA’dan yeni modeller

Yeni KIA Sorento’nun Avrupa tanıtımı, Paris Motor Show’da, KIA’nın çok satan B segmenti modelleri Rio ve Venga’nın yenilenen versiyonlarıyla birlikte yapıldı.

Bu modellerin yanında KIA’nın yeni yakıt tasarrufu sağlayan dizel-elektrik hafif hibrid teknolojisine sahip yeni KIA Optima T-Hibrid konsept de yeraldı. Yeni Sorento, daha güçlü gövde yapısı, süspansiyon ve direksiyon sistemlerindeki geliştirmeler, azaltılan gürültü ve titreşim seviyesi ve uzun dingil mesafesiyle daha konforlu bir kullanım sunacak. 

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