Leon şimdi ACT Teknolojisi ile!

Verimliliği dinamik performansla buluşturan Aktif Silindir Teknolojisi’ne sahip 150 beygir gücündeki Leon 1.4 TSI ACT DSG, SEAT Yetkili Satıcıları’nda satışa sunuldu.

SEAT model ailesinde ilk kez Leon’da sunulan ACT teknolojisi, motor hacimlerindeki küçülmeyle birlikte sağlanan verim artışını ifade eden “downsizing” akımının en son ve teknolojik açıdan en ileri temsilcisi olarak kabul ediliyor. ACT Motor, 4 silindire sahip 1.4 litre hacimli TSI motor ve DSG şanzımanla birlikte sunuluyor.