Mercedes-Benz

E-Serisi kapsamlı bir şekilde yenilendi.





Mercedes-Benz E-Serisi kapsamlı bir şekilde yenilenerek lüks araç segmentindeki lider konumunu daha da güçlendirdi. Yeni E-Serisi şimdi düşük vergi dilimine giren 1,6 motor seçeneği ile ve şu özelliklerle Türkiye’de:

Takip edilen araç ile aradaki mesafeyi sürekli koruyan, trafik sıkıştığında otomatik olarak dur-kalk yapmasını sağlayan, hatta öndeki aracı küçük virajlarda da takip edebilen “Direksiyon yardımcısı ile birlikte DISTRONIC PLUS”

Yayaları tespit ederek kendiliğinden frenleme yapan, böylece 50 km/s’e kadar olan hızlarda çarpışmayı önleyen “PRE-SAFE® Fren sistemi”

Olası kazayı algılayan ve yolcuları kazayı en hafif şekilde atlatmaya hazırlayan “PRE-SAFE® PLUS”

Aracın şeridinde kalmasını denetleyen, şerit çizgilerinin tam ortasında seyredilmesini sağlayan ve aktif müdahalede bulunan “Aktif Şerit Takip Yardımcısı”

Aracı kendi kendine park ettiren “Aktif Park Yardımcısı”

Hız limitleri, sollama yasağı, giriş yasakları gibi trafik işaretlerini gösteren, aynı zamanda görsel ve işitsel ikazlar veren “Trafik Levhaları Yardımcısı”

Manevra sırasında, park yerlerine giriş çıkışta kolaylık sağlayan “360-derece kamera”.