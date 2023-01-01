Mercedes-Benz’in yeni yıldızları

Mercedes-Benz, 85 yıldır aralıksız katıldığı Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda, merakla beklenen Mercedes-Maybach S 600, G 500 4X4Ç, Mercedes-AMG GT3 ve V-Serisi PLUG-IN HYBRID olmak üzere birbirinden özel yepyeni modellerini ilk kez dünyaya tanıttı.

Yeni modellerin yanısıra fuarda GLE Coupé, C 350 e, C 450 AMG Sport, CLA Shooting Brake, smart DCT ve smart brabus modellerinin de Avrupa lansmanı gerçekleşti. Lüks segmentte yeni bir standart oluşturan Mercedes-Maybach S-Serisi, S-Serisi ailesinin en yeni modeli olarak otomotiv dünyasında yepyeni bir dönem başlatıyor.