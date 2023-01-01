Mitsubishi’den Konsept XR-PHEV II ve yeni L200

Mitsubishi Motors, 85. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Konsept XR-PHEV II konsept modeli ve yılın ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak yeni L200 ile dikkat çekti.

Outlander PHEV’in gördüğü ilgi, elde ettiği başarılı satış grafiğinin ardından Mitsubishi’nin plug-in hibrit araçlara odaklandığını belirten Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Eşref Zeka, ‘en üst seviye spor pick-up’ olarak bir otomobile eşdeğer iç kabin ve konfor sunan yeni L200 ile pazardaki güçlü konumu korumayı hedeflediklerini, önümüzdeki yıl yeni ASX’in gelmesiyle tamamlanacak binek ürün gamında büyümeyi öngördüklerini söyledi.