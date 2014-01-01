Mitsubishi’den L200

Mitsubishi’nin verdiği bilgilere göre; 2014 yılını 4.200’lük adetlik satışla tamamlayan Mitsubishi L200, pick-up segmentinin bu yılda açık ara lideri oldu.

2006 yılındaki lansmanından bu yana bireysel ve filo kullanıcılarının vazgeçilmez pick-up aracı haline gelen Mitsubishi L200’ün pazar payı yılsonu itibariyle yüzde 32.8’e ulaştı. Daralan pazara rağmen Mitsubishi L200’ün satışları yüzde 17 oranında arttı. 2014’ü zirvede kapatan Mitsubishi, 2015 yılında da L200 ile liderliğini korumayı hedefliyor.