Nissan ezber bozacak

Türkiye lansmanı yapılan Nissan Juke Nismo, 2013 yılının 2’inci çeyreğinde Türkiye yollarında olacak. Nismo, Nissan’ın en başarılı yarış otomobilleri ile aynı DNA’yı taşıyor.





Japonya’daki motor sporları departmanı tarafından geliştirilen Nismo özel yenilenen iç ve dış tasarım, 2WD manüel şanzıman veya 4WD CVT şanzıman seçeneklerine sahip. Nismo’ya performans açısından bakıldığında, otomobilin 200km/s maksimum hıza sahip 4WD modeli 0'dan 100 km/s hıza 8.2 saniyede çıkarken, 215 km/s maksimum hıza sahip 2WD versiyonu ise 7.8 saniyede çıkabiliyor.