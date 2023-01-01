Nissan Qashqai’nin yeni nesli

Nissan Qashqai’nin yeni nesli, Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Nissan Qashqai, cesur tasarımı ve segmentinin en gelişmiş teknolojileri ile crossover standartlarını yeniden üretiyor.

Premium teknoloji, ikinci nesil crossover dizaynı ve gelişmiş dinamikler, yeni Nissan Qashqai’nin omurgasını oluşturuyor. Yeni Qashqai, cesur ve sportif görünüşü ile mevcut modele göre 20 mm daha geniş, 47 mm daha uzun ve 15 mm daha alçak olarak tasarlandı. Yüksekliği 15 mm azalmasına rağmen, ön ve arka baş mesafesi 10 mm artırılarak hakim sürüş pozisyonu korundu. İkonik V-motion ızgaranın gelecekteki tüm modellerde görülecek geliştirilmiş şekli, kaputun üzerinden omuza kadar uzanarak daha sportif bir görünüme katkıda bulunuyor.