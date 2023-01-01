Nissan’dan Yeni Note

Yeni Nissan Note’un 2013 sonbaharında Türkiye pazarında...





İlk kez Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Yeni Note, dinamik tasarımı ve gelişmiş premium teknolojisi ile, erişilebilir ve ekonomik bir paketle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nissan’ın sektöre heyecan verici yeni teknolojiler sunan modeli yeni Note’un motoru ve şanzımanı, hem verimliliği hem de sürüş performansını arttıran akıllı özelliklere sahip. Yeni Note, sahip olduğu kör nokta uyarısı sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve gelişmiş hareketli nesne algılama sistemi ile kendi sınıfında ilkleri yaratıyor. 1.2 benzinli ve 1.5 dizel motor seçenekleri bulunan Yeni Note’un benzinli motoru 90 hp gücünde ve 3 silindirli. 1.5 litrelik turbo dizel motor seçeneği ise 98 hp gücünde. Dizel motor seçenekleri geleneksel dizel motor ekonomisini sağlarken, dört silindirli benzinli motora eşdeğer bir sürüş keyfi sunuyor. Yeni Nissan Note’un 2013 sonbaharında Türkiye pazarında satışa sunulması bekleniyor.