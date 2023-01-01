Nissan’ın yenilikleri

Nissan, yeni X-Trail ve yeni Qashqai modelleri ile crossover segmentindeki hakimiyetini vurguladı.

Nissan’ın crossover serisine tamamıyla entegre olan yeni X-Trail modelinde Nissan Güvenlik Kalkanı, tam entegre üçüncü nesil Nissan Connect navigasyon ve infotainment sistemi gibi sektörde ilk kez sunulan yenilikler yer alıyor. Tamamıyla yeniden tasarım ve mühendislik sürecinin sonucu olan yeni Nissan X-Trail, sektörün en kapsamlı ve yetenekli SUV crossover serisini tamamlıyor.

Avrupa’da ilk kez tanıtılan güçlü Nissan GT-R Nismo ise Nissan’ın bugüne kadar ürettiği en hızlı ve en gelişmiş performans otomobili olma özelliğini taşıyor. Yeni GT-R Nismo’nun motoru, kapsamlı bir şekilde modifiye edilen 600PS, 3.8-litre çift turbo şarjlı V6 motor ile revize edilmiş aerodinamik paketi ve Avrupa’da revizyonu yapılan özel süspansiyon takımı ile en dikkat çekici GT-R olma özelliğinde.

Nissan’ın sıfır emisyonlu ve son derece düşük işletme maliyetli rafine modeli E-NV200 modeli de, egzoz emisyonu ve ses kirliliği yaratmayan pratik ve kullanışlı bir model olarak şehri değiştirmeye geliyor.