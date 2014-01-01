Otokar, geniş ürün gamıyla Kent Expo 2014’te

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, İzmir’de Kent Expo 2014 Fuarı’nda yerini aldı. Otokar standında, Sultan City, Doruk LE, Atlas ve Sultan Comfort modelleri sergilendi.

Ar-Ge’ye sürekli yatırım yapan ve cirosunun yüzde 4’ünden fazlasını Ar-Ge’ye ayıran Otokar, Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen otobüs pazarlarının önemli oyuncuları arasında. Otokar Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, Gaziantep’ten, Denizli’ye, Samsun’a kadar pek çok ilde otobüsleriyle vatandaşlara hizmet verdiklerini, İstanbul ve İzmir gibi Türkiye’nin önemli illerinde ürünlerinin yoğun kullanılmasının en büyük referanslarından olduğunu kaydetti.