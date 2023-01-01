Peugeot 208 tam bir cesaret
Peugeot’nun 200 serisi Peogeot 208 ile yepyeni bir kişilik kazandı.
Buna, otomobil tasarımında “yeniden doğuş” denilecek. Yeni kişilik özellikleri aracın sürüş deneyimi, ergonomi, mimari ve çevre konularında yoğunlaşıyor. Akıcı radyatör ızgarası, LED gündüz farları, bumerang tipi stop lambaları ve her detay “yeniden doğuş”a işaret ediyor.Peugeot 208, 3 ve 5 kapılı olmak üzere 2 farklı gövde tipiyle sunuluyor. 3 kapılı versiyonlar, atalarından (205 GTi, 106 GTi, 206 GTi) aldıkları dizayn kodlarını taşıyor.
SMEG dokunmatik mültimedya ekranı, 7” renkli ekranı ile sezgisel fonksiyonellik sunuyor.
4 e-HDi ve 1.6 e-HDi dizel motor seçenekleri, Mikro-Hibrit teknolojisi Stop&Start sistemi ile donatılmış.