Peugeot’nun yeni kompakt şehir SUV modeli
3 motor seçeneği ile, ayrıca manuel ve otomatik versiyonları ile...
Peugeot 2008 modeli ile B segmentinde yepyeni bir otomobil tarzı yaratıyor. 2013 yaz sonunda Türkiye pazarında satışa sunulacak olan bu yeni model, 1.2L VTi 82hp, 1.6L HDi 92hp ve 1.6L VTi 120hp olmak üzere 3 motor seçeneği ile, ayrıca manuel ve otomatik versiyonları ile Türk tüketicisinin beğenisine sunulacak. Araç yol tutuş özellikleri, koruma aksamları ve Grip Control çekiş sistemi sayesinde bildik yollardan çıkma özgürlüğü yaşatıyor. Fransa’da Mulhouse fabrikasında üretilecek olan 2008, sadece 4,16 m uzunluğunda ve 1,74 m genişliğinde.