Porsche’den yeni Panamera

Porsche Panamera Diesel Platinum Edition modeli ile diesel keyfini geliştirdi.





Porsche Panamera Diesel keyfini daha da ileriye götürdü. Panamera Diesel Platinum Edition modelinde, farklılıklar var: Sis farlarının altında, yan hava çıkışlarında, yan aynaların alt kısımlarında, bagaj kapağındaki gümüş platinyum dokunuşları, aracı Panamera ailesinin diğer üyelerinden ayıran özellikleri. Bu özel seri, beş farklı gövde rengi seçeneğiyle sunuluyor. Modelde iç tasarım da farklılaşıyor; yüksek standart donanımlar geliyor.