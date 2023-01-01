Porsche’nin Boxster ve Cayman performansı

Yeni Porsche Cayman Yılın Performans Otomobili seçildi.





Bridgestone tarafından Otomobil Tasarımı, Çevrecilik, Performans Otomobili ve Yılın Otomobili kategorilerinde verilen Dünya Otomobil Ödülleri (The World Car Awards (WCA), sahiplerini buldu.

Geçen yıl satışa sunulan Yeni Porsche Boxster ile bu yıl lansmanı yapılan Yeni Porsche Cayman Yılın Performans Otomobili olarak seçildi. Böylece bu yıl başından itibaren Porsche’nin dünya çapında aldığı ödül sayısı da 20’yi buldu.