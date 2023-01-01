OTO YAŞAM Haberleri Tümü

Porsche’nin Boxster ve Cayman performansı

Yeni Porsche Cayman Yılın Performans Otomobili seçildi.



Bridgestone tarafından Otomobil Tasarımı, Çevrecilik, Performans Otomobili ve Yılın Otomobili kategorilerinde verilen Dünya Otomobil Ödülleri (The World Car Awards (WCA), sahiplerini buldu.
Geçen yıl satışa sunulan Yeni Porsche Boxster ile bu yıl lansmanı yapılan Yeni Porsche Cayman Yılın Performans Otomobili olarak seçildi. Böylece bu yıl başından itibaren Porsche’nin dünya çapında aldığı ödül sayısı da 20’yi buldu.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü