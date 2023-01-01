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Renault

Renault’un yenisi: Fluence



Segmentinin iddialı modeli daha çekici tasarımı ve teknolojik ekipmanları ile Yeni Fluence pazara sunuluyor. Yeni Fluence’ın ön yüzü, yeni marka kimliği’ni taşıyor.  Asıl atılım teknoloji ve işçilik kalitesinde: Yokuşta kalkış destek sistemi, park yardım sistemi, elektrikli park freni, hız ayar ve sabitleyici gibi üstün teknolojik donanımlar araçta farklılık yaratıyor. Renault R-Link sistemi ile geliştirilen multimedya seçenekleri ise artık araç içerisinde internete bağlanma imkanı bile sunuyor. Sürüş keyfi ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan yepyeni bir motor seçeneği bulunuyor.  

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