Renault: KWID CONCEPT

Renault’nun “hayat döngüsü” tasarım stratejisinin ‘Explore’ ayağı olan KWID CONCEPT tanıtıldı. Ürün Renault’nun yeni pazar ihtiyaçlarına konsept yanıtı oluyor.

Genç, dinamik müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan eğlenceli ve sürekli online bağlantıya odaklı. “Flying Companion”, eğlenceli ve güvenli bir sürüş deneyimi için, otomobil dünyasına bir ilk getiriyor. KWID CONCEPT, Avrupa dışında lansmanı yapılacak olan ilk Renault konsept aracı oluyor. Aracın sağlam, aynı zamanda eğlenceli tasarımı, yüksek teknolojik özellikleri ile birlikte, bu pazarlarda genç müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.