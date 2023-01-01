Renault Latitude’de EDC konforu

Renault, üst orta sınıftaki iddialı temsilcisi Latitude’ü yepyeni EDC otomatik vites teknolojisi ile tazeliyor. Yenilenen Latitude’ün sınıfında yer etmiş benzersiz konfor ve teknoloji özelliklerine şimdi de dizel otomatik EDC vites konforu ekleniyor.





Yeni Latitude 1.5 dCi EDC 110 bg farklı ihtiyaç ve beğenilere hitap eden 3 farklı donanım seçeneği ile satışa sunuluyor: Expression, Privilege ve Executive. EDC otomatik vites, sürücü ve yolcularına sıradışı bir sürüş konforu sağlıyor. Aynı anda güç, performans ve yakıt tüketim kontrolünü bir arada barındıran 1.5 dCi EDC 110bg, atak canlı ve tepkisel bir hızlanma sunarken yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları açısından da sınıfında öne çıkıyor.