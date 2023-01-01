Renault’dan yepyeni crossover model: Kadjar

Renault yepyeni crossover modelini, Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyeriyle otomobil severlerle buluşturdu.

Captur ve Koleos arasındaki boşluğa yerleşen Kadjar, Renault’nun uluslararası büyümesine ivme kazandıracak C-Crossover bir otomobil. Kadjar aynı zamanda 2016’da dünyanın lider otomobil pazarı konumundaki Çin’de üretilecek ilk Renault otomobili unvanını taşıyacak. Renault-Nissan İttifakı’nın CMF C/D platformu üzerinde yükselen Kadjar, İttifak’ın crossover segmentindeki uzmanlığını yansıtıyor. Kadjar bu yazın başında Avrupa ve Türkiye’de satışa sunulacak.