Renault’un yeni konsept modeli Twin’Z

Milano Mobilya Fuarı’nda Renault’un yepyeni konsept modeli Twin’Z’





Milano Mobilya Fuarı’nda Renault’un yepyeni konsept modeli Twin’Z’nin ilk gösterimi gerçekleşti. Twin’Z, “tasarım”ın öne çıktığı iki ayrı dünyayı buluşturuyor: mobilya ve otomobil. Renault’un yeni tasarım kimliğinin 5. modeli olan Twin’Z, şehir otomobilinin modern ve sanatsal yaklaşımını yansıtıyor. Twin’Z, Renault 5 ve Twingo gibi markanın tarihindeki en simgesel modellerinin bıraktığı mirastan ilham alan modern ve küçük şehir otomobili çizgilerini yansıtıyor. Twin’Z, arkadan itişli ve motoru arkada olan yüzde 100 elektrikli bir otomobil.